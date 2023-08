Euroopa tippmängija võtab vaimsete muredega võitlemiseks korvpallist pausi

Hispaania korvpalliliit edastas Hispaania tagamängija teate vaid kolm nädalat enne korvpalli MMi, kus Rubio pidi osalema koos Hispaania koondisega. Kas veterani paus korvpallist on ajutine või lõplik, pole veel kindel.

«Otsustasin oma sportlaskarjääri peatada, et oma vaimse tervise eest hoolt kanda. Suured tänud Hispaania korvpalliliidule, kes on minu otsust igast küljest toetanud. Soovin, et minu privaatsust austatakse ja loodetavasti saan varsti teile rohkem infot anda,» teatas Rubio alaliidu kodulehe vahendusel.