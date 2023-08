Kergejõustiklane avaldas MMile pääsemise puhul alastifoto

28-aastane Rinne võttis eeskuju teistest Soome sportlastest. Kaamera ees on ilma riieteta poseerinud ka F1 piloot Valtteri Bottas ja endine vormelisõitja Mika Salo.

Keskmaajooksja on tänavu näinud kõvasti vaeva, et kvalifitseeruda Budapesti MMile. Nüüdseks selgus, et soomlane pääseb võistlema 1500 meetri jooksule, kus maailma hooaja edetabelis hoiab ta 58. kohta.