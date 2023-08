Messi koduklubi koristaja vallandati, sest küsis maailmameistrilt autogrammi

Messi üleminek Miami Interisse on raputanud kogu Põhja-Ameerika jalgpalliliigat. Kõik tahavad näha 36-aastast jalpgalli elavat legendi. Oma suure unistuse täitis ka Cristian Salamanca, kes on Miami klubis koristaja. Tema kohtumine endise FC Barcelona staariga ei lõppenud aga hästi.

«La Nacionile» antud intervjuus ütles kolumblane: «Ma pidin puhastama tualette kohas, kus bussid on pargitud. Õnneks olin ma väljas kui buss kohale jõudis ja kõik mängijad väljusid, neist viimane oli Messi.»

Salamancal piisas karjuda «hei, maailmameister!», et Messi tähelepanu saada. «Ma tõmbasin oma töösärgi üle pea, sest selle all kandsin Argentina rahvuskoondise särki. Messi andis sellele oma autogrammi. Siis tulid turvamehed, tõmbasid mind välja ja lasid mind vabaks. Kuid see oli seda väärt,» ütles nüüdseks vallandatud Inter Miami koristaja.