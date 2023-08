Prantsusmaa olümpiavõitja kommenteeris krediitkaardi skandaali, naisskonnakaaslane eitab süüdistusi

«See pole lihtne. Minu arvates on see kurb. Kui ma poleks tõendeid leidnud, poleks ma midagi teinud. Loomulikult ei olnud see kerge otsus,» ütles prantslanna neljapäeval Norra telekanalile TV2. Ta lisas, et olukorda üritati kohapeal lahendada, kuid tulutult.