Ogier' tulevikust rääkinud Latvala: kahtlen sügavalt, et ta Hyundaisse läheks

Latvala mõtiskles olukorra üle Soome MM-ralli ajal. Soomlane rääkis, et Hyundai on näidanud huvi prantslase vastu. «Ogier on mõistlik. Ta kindlasti kuulab, mida Hyundail on pakkuda,» sõnas Latvala, kes peab tõenäolisemaks, et Lõuna-Korea meeskond jääb oma strateegia juurde, mis on suunatud noorte ja andekate sõitjate arendamisele.