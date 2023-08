Pariisis testiti olümpiamängude tingimusi, vesi oli liiga reostunud

Viimastel päevadel on Pariisis sadanud palju vihma, mis on mõjutanud Seine'i vee kvaliteeti. Prantsusmaa pikkusetl teises jões toimuvad osaliselt Pariisi olümpiamängude avaveeujumise ja triatloni võistlused.

«Selle nädalavahetuse põhjal on selge, et Pariisi olümpiamängude korraldajad ja kohalikud omavalitsused peavad tegema rohkem lisatööd, et järgmisel aastal oleks olemas kindel varuplaan,» teatas Rahvusvaheline ujumisliit FINA.