PUNKTITABEL ⟩ Rovanperä püsib ees, aga Evans ja Neuville hingavad talle kuklasse

Võimaluse kasutas ära MM-sarja sõitjate arvestuses teine olev Elfyn Evans, kes võttis Soomest maksimaalsed punktid. See tähendab, et tal on nüüd koos 145 silma ning ta jääb Rovanperäst maha 25 punktiga. Kolmandal kohal oleval Neuville'il on nüüd koos 134 silma.