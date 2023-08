WRC-sarja korraldajad võtsid tiimide palvet kuulda

Promootorfirma on pikka aega andnud mõista, et uuel hooajal võiks toimuda maksimaalselt 14 etappi. Nende siht on, et tulevikus kuuluks kalendrisse mõni Lähis-Ida riik, eeldatavasti Saudi Araabia, ja USA. Järgmisel aastal neid etapp kalendrist ei leia, kuid tagasi võib tulla üks legendaarne ralli, kirjutab Auto Hebdo.