Tuntud rallimänedžer ei usu, et Tänak Hyundaisse naaseb

Nädalavahetusel toimunud Soome MM-rallil jäi Ott Tänaku ja Martin Järveoja võistlus lühikeseks ning juba reede õhtuks olid mõlemad jõudnud tagasi koju. Kuigi kuluaarides on hakatud sahistama, et Hyundai on tuleval aastal Tänaku teenetest huvitatud, siis tuntud Soome mänedžer Timo Jouhki nii ei arva.