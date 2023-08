Sébastien Loeb istub Hyundai rooli

«Lohéac on Prantsusmaa motospordi lipulaev ja publiku loodud atmosfäär on uskumatu. Pärast viimase kuu sündmusi rallikrossi MM-sarjas on mul suus kummaline maitse ja kindlasti on minu mõtted Special One Racingu juures alates esimese ringi sõitudest,» ei salanud Loeb, et MM-sarja tiimiga juhtunud õnnetus on temasse jätnud haava.