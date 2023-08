PSG õuduste suvi jätkub: nüüd tahab ka Neymar klubist lahkuda

Prantsusmaa väljaande andmetel on 31-aastane brasiillane oma olukorraga rahulolematu ja soovib suvise üleminekuakna jooksul naasta endisesse koduklubisse FC Barcelonasse.

Kuigi Brasiilia ründaja on olnud tähtis lüli PSG meeskonnas, siis klubi fännid on mängijas pettunud. Eelmise aasta mais protestisid meeskonna poolehoidjad Neymari kodu ees ja nõudsid, et pallur klubist lahkuks. Meeleavaldus, mille sarnast ta Barcelonas ei kogenud, olevat kaasa aidanud Neymari soovile lahkuda.

Tema lahkumine oleks PSG jaoks katastroofiline. Meeskond on juba kaotanud Lionel Messi, kes lahkus sel suvel Inter Miamisse, ja meeskonna teine superstaar Kylian Mbappé on juba ühe jalaga uksest väljas.

Mbappé tahab pärast hooaega PSGst vabaagendina lahkuda. Prantsuse klubi ei taha seda aga lubada ja meeskond on meeletult üritanud mängija meelt muuta. Olukord on läinud nii hulluks, et Mbappé ei treeni enam PSG esimese meeskonnaga. Kui Pariisi klubi ei suuda tehingut sõlmida, peab mängija eeldatavasti terve hooaja kõrvalt vaatama.