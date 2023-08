Alates hetkest, mil sai ametlikuks, et Messi jätkab klubikarjääri USAs, hakkasid sealsed klubid piletihindu tõstma. Seda tegi nii Messi koduklubi Miami Inter kui ka kõik nende vastased. See on tekitanud omakorda olukorra, kus staadionidel vaatavad vastu sajad täitmata istekohad.