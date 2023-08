VIDEO ⟩ Soome MM-rallil autasustamisest ilma jäänud võitja korraldas selle endale ise

Nii otsustas ta tänavu Soome ralli lihtsalt kaasa sõita Rally2-autoga, kuid MM-punkte ta ei kogunud. Ehk et teda nägi küll sõitmas teleülekandes, kuid WRC2-arvestusse ta ei kuulunud. Tagantjärgi tarkusena võib öelda, et see oli viga, sest ta võitis Rally2-autode arvestuse 30-sekundilise edumaaga Sami Pajari ees, kes krooniti WRC2-klassi võitjaks.