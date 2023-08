Valgevene hüljanud kergejõustiklane tohib MMil esindada naaberriiki

Tsimanovskaja jagas Instagramis Rahvusvahelise kergejõustikuliidu (WA) sõnumit, milles seisis, et Poola esindamine on heaks kiidetud. Muudatus jõustus 6. augustil.

«Mul on võimalus minna Budapesti MM-ile. Olen väga õnnelik, kuigi hingeldan, sest see kõik juhtus nii kiiresti ja ootamatult. Nädal tagasi öeldi mulle, et võib-olla saan olümpiale minna ja eile (pühapäeval - toim) sai Poola alaliit ametliku kirja, et võin esindada Poola koondist. Aitäh kõigile,» kirjutas 28. juunil Poola kodakondsuse saanud naine.