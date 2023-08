Karjääri suurima ülemineku teinud tähtmängija läheb operatsioonilauale

Prantslane tegi USAs toimunud sõpruskohtumises Dortmundi Borussia vastu liiga enda põlvele. Kuigi Chelsea uus peatreener Mauricio Pochettino lootis esialgu, et tegemist pole millegi tõsisega, siis tegelikult vajab prantslane operatsiooni.

Kuigi Chelsea pole avaldanud, kui kaua peab Nkunku vigastust ravima, siis Suurbritannia eksperdid hindavad, et prantslane võib parimal juhul naasta detsembri alguses. See on Pochettinole suureks tagasilöögiks, sest Nkunkut nähti parima väravakütina. Suutis ta ju Saksamaal viimase kahe hooajaga lüüa lausa 58 väravat.