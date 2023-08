Tänak sai mainekalt ralliportaalilt Soome ralli eest kohutava hinde

«Pärast Eestis toimunud pettumust, oli Soomes toimunut Tänakul ja tema entusiastlikul fänniarmeel peaaegu võimatult raske taluda. Aga ärgem eksigem, see oli sõitjast tingitud katkestamine,» kirjutas Dirtfishi ajakirjanik Colin Clark.

«Paremkurvis lõikas Tänak veidi liiga palju ning peagi mõistis eestlane, et kivi ja karterikaitse mõõduvõtus jäi selgelt peale kivi.

Hetkel ei lähe Tänaku jaoks miski justkui õigesti, aga võib-olla on suvepuhkus just see, mida Tänak vajas. Saab akusid laadida, taaskäivitamiseks ja minna hea tundega viimasele neljale MM-etapile vastu.»