Veel üht Eesti meistriliiga korvpalliklubi ähvardas kollaps: olime olukorras, kus jätkamine tundus võimatu

Viimsilaste põhituumiku moodustavad Eesti noormängijad, sh seitse Viimsi enda korvpallipüramiidist välja kasvanud noormängijat, kes kogenud mängijate kõrval on esimesel kahel hooajal väärt teadmisi ja oskusi omandanud. Välismaalt otsitakse täiendust korvi alla, seisab pressiteates.

«Meie eesmärk on minna igas mängus võitlema ja ennast ületama. Nii Eesti-Läti ühisliigas kui ka koduses meistriliigas soovime jõuda kohamängudele. [Jorgen] Rikberg, [Ron] Laanemaa ja [Kristjan] Kokk on esimese karastuse juba saanud ning peavad liidrirolli enda kanda võtma ning teised noored samuti sammu edasi astuma,» ütleb peatreener enne kolmanda hooaja algust.

«Esimesel kahel hooajal saadud hindamatud kogemused ja õppetunnid, kuluvad nüüd marjaks ära. Oleme kolmandaks hooajaks valmis. Viimsi noormängijad on meile tuttavad ning anname endast kõik, et me koos oleksime igaks mänguks 100 protsenti valmis,» ütlevad taustajõud kui ühest suust.