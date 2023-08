Estonian Grand Prix: stardis on Eesti mototipud, võistleb üle 30 Legends auto, vormel Estonia juubel ja Eesti superauto esitlus

HRX Estonian Grand Prix´l näidatakse avalikkusele esmakordselt Eesti inseneride loodud superautot Kalana. Tegemist on V-8 mootoriga autoga, mis kaalub 920 kilogrammi ning arendab võimsust 610 hobujõudu. Tippkiirus on sõltuvalt seadistusest 280–340 km/h.

Kõige osavõturohkem autoklass on Legends, kuhu on registreerunud 33 võistlejat. «Autod on võrdsed ja võiduvõimelisi sõitjaid palju, kindlasti tuleb põnev sõit,» rääkis Asmer. «Kuid põnevaid sõite on oodata teisteski klassides.»