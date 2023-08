Prantsusmaa portaal levitas Tänaku kohta valeväiteid

Väidetavalt ei meeldinud ka mitu nädalat kodust eemal olnud tiimi mehaanikutele see, et nende sõitja oli kodus nautimas puhkust juba enne, kui Soome ralli esimene täispikk päev oli läbi saanud.

Küll tuvastas ralli.ee Soome telekanali C More'i otseülekandes, et antud väide on vale ning seal on näha, kuidas Tänak rääkis enne hoolduspargist lahkumist tiimi töötajatega, lükates sellega ümber ka Prantsusmaa portaali väited.