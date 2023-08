Ultrasportlane Ratasepp läheb püüdma unelmate piiri

Alles – ehk juuni lõpus – see oli, kui Ratasepp läbis enam kui 200 kilomeetri pikkuse jooksudistantsi USAs asuvas Surmaorus, mis on üks kuumemaid paiku maamunal. Seal võis veenduda, et päris kõike see mees ka ette ei võta ning ohutunne on täiesti olemas, sest ta jättis ära viimase osa algselt plaanitud distantsist – ülijärsu tõusu merepinnast enam kui 4000 meetri kõrgusel asuva Whitney mäe tippu, mis eeldanuks spetsiaalset matka- või alpinistivarustust ning jooksuriietes edasi liikumine tähendanuks sisuliselt enesetappu. Sama mägi on sel aastal juba nõudnud kuus inimelu.