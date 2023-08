Kas naiste jalgpalli MM-finaalturniir naelutab eestlasi telerite ette?

ERRi sporditoimetuse juhi Rivo Saarna teatel on eestlaste huvi naiste MM-finaalturniiri vastu olnud ootuspärane. Tema teatel suureneb mõistagi vaadatavus lineaarselt. Lihtsamalt öeldes, mida tähtsam on mäng, seda suurem on ka vaadatavus. Tipphetk peaks nõnda saabuma järgmisel pühapäeval, mil Sydneys selgub tänavune maailmameister. Pärast MMi on võimalik teha ka täpsemaid analüüse, mis puudutavad vaatajate arvu. Hetkel saab ainult hinnata kaheksandikfinaalide vaadatavust ning peab tõdema, et inimesi huvitab naiste jalgpalli finaalturniir.