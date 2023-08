2010. aastal sündinud jalgpallurist sai läbiaegade noorim USA profisportlane

18. veebruaril 2010 sündinud ja varem klubi noorteakadeemias mänginud Kimbrough võib laupäeval teha oma debüüdi põhimeeskonna eest. «Da'viani teekond Republic FC-ga on alles alanud. Ta on märkimisväärne talent, kes on pühendunud oma unistusele saada tippmängijaks,» ütles klubi boss Todd Dunivant.