Eestlased pakuvad tugevat konkurentsi Kielis avamerepurjetamise maailmameistivõistlustel

Senised võistluspäevad on mõõdunud tugevates, kohati ekstreemsetes tuuleoludes. Läänekaare tuuled on toonud endaga puhanguti kuni 20 m/s.

Eestist on võistlusel osalemas 11 meeskonda.

C grupis võistleb 8 meeskonda. Matilda 4 Hiiumaalt kapten Juss Ojala, Shadow Kalevi jahtklubist kapteniks Harles Liiv, Pärnu jahtklubist Sugar 3 kapten Sandro Montefusco. Cafe Sailing meeskond kapten Eero Pank, Jazz meeskonda juhib kapten Tarmo End, jahtlaev Nola kapten Margus Uudamiga. Esimest korda osaleb võistlusel Hiiumaa meeskond jahil Kira kapten Tauno Telviku juhtimisel. Saaremaad esindab Cassandra meeskond kapten Ott Hakkajaga.

Kolmanda võistluspäeva lõpuks on tulemused järgmised:

B grupis on eestlastest parimal, 4. kohal Katariina II meeskond, tema järel viie punkiga maas Olympic. Jaak Jõgi ja Forte meeskond on praeguse seisuga 10. kohal. B grupi corinthiani arvestuses juhib hetkel gruppi pikalt Olympicu meeskond.'

C grupis on võistluse keskpaigas esikohal Juss Ojala meeskond jahil Matilda 4, nende järel ühe punktiga jagab 2-3. kohta Shadow meeskond. Sugar 3 on lõpetas päeva neljandana.