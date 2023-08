FOTOD ⟩ Maailma kõige kaunima pepu omanik tegi totaalse muutuse ja proovib kätt spordirindel

30-aastane modell tahaks osaleda mainekal Ms. Olympia võistlusel, millest järgmine peetakse novembris. Cortez on varem rääkinud oma täpsest dieedist, mida spordis nõutakse.

«Minu rutiin sisaldab dieeti, mis on üles ehitatud spetsiaalselt seda spordiala silmas pidades. See sisaldab suures koguses süsivesikuid ja valke. Olen pühendunud oma rutiinile 24 tundi ööpäevas,» ütles Cortez Mirrorile.

See tundub olevat igati eeskujulik programm. Cortez sööb seitse korda päevas ja soovib öösel magada kaheksa tundi. Treeningute kestus on pool tundi kuni tund.

Tema rekordid jõusaalis teevad aga paljudele silmad ette. Ta ütleb, et suudab kükke teha 200 kg raskusega, jalapresse 500 kilogrammiga. Sellised näidud oleksid ka meessportlastele päris kõvad.

Modell on teadlik, et tema totaalne muutumine ei pruugi kõigile tema fännidele meeldida, kuid ta ei lase end sellest häirida. «Olen kuulnud palju naljakaid lugusid inimeste reaktsioonidest, kui nad mind esimest korda näost näkku näevad. Jah, ma olen suur. Mu lihased ei meelita enam meeste pilke, nagu varem. Nad ei ole harjunud naistega, kes on nendega sama suured,» arvas Cortez.