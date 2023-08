Meedia: Bayern lõi Inglismaa koondise kapteni eest letti enam kui 100 miljonit eurot

The Athletic kirjutab Saksamaal tuginevatele allikatele viidates, et Bayern on valmis Kane’i eest maksma enam kui 100 miljonit eurot ning Tottenham võttis kolmapäeval nende pakkumise vastu.

See tähendab, et nüüd oleneb üleminek vaid Inglismaa koondise kaptenist. Kuigi suve alguses soovis ta pigem klubist lahkuda, siis väidetavalt naudib ta uue peatreeneri Ange Postecoglou käe all treenimist ning võib hoopis otsustada Tottenhami jäämise kasuks.

Samas pakub Bayern Kane'ile umbes 25 miljoni euro suurust aastapalka, mis oleks umbes kaks korda suurem kui tema senine teenistus.