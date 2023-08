Neuville ei usu, et suudab tänavu tiitlit võita

Kui enne Soomet oli Toyotaga sõitva Rovanperä lähim jälitaja, tema tiimikaaslane Elfyn Evans, soomlasest maas 55 punktiga ning Neuville’i vahe oli Rovanperäga 58 silma, siis nüüd on need vastavalt 25 ja 36 punkti.

«Me oleme juba liiga palju punkte kaotanud, näiteks Portugalis ja Keenias. Ma ei usu, et see väga midagi muudab,» vahendab Rallit.fi Neuville’i sõnu.

«Ma arvan, et Rovanperäle paneb natuke survet Evans, kes on temast 25 punkti kaugusel. Enne nädalavahetust oli tema edu enam kui 50 silma ja nüüd ainult 25. Ta peab proovima järgmist rallit võita, aga see ei ole lihtne, sest seal on Sebastien Ogier,» jätkas belglane.