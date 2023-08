Karm vigastus: maailma üks paremaid väravavahte viidi pisarsilmil treeningult ära, hooaeg jääb ilmselt vahele

Marca kirjutab, et Courtois vigastas neljapäeval peetud treeningul ennast nii tõsiselt, et ta tuli kanderaamiga väljakult ära viia. Väidetavalt olid tal silmad pisaras.

Uuringud kinnitasid, et tähtmängija vigastas põlve eesmist ristatisidet ning peab seetõttu operatsioonile minema. Parimal juhul saab ta väljakule naasta aprillis, kuid tõenäoliselt on tema hooaeg läbi kaks päeva enne hooaja esimest liigamängu.

See tähendab, et Realil on enne hooaega põhitiimi juures vaid üks väravavaht, kelleks on ukrainlane Andrii Lunin. Tõenäoliselt otsitakse nüüd kiirelt üleminekuturult lisa.