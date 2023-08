Meedia: Neymar ei kuulu PSG plaanidesse

L’Equipe kirjutab, et 30-aastane Neymar on avaldanud klubile soovi tiimist lahkuda ning nüüd paistab, et tema soovile on vastu tulnud. Nimelt kinnitasid PSG peatreener Luis Enrique ja spordidirektor Luis Campos, et Neymariga tulevase hooaja plaane tehes ei arvestata.