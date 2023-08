Rahvusvahelise poksiliidu venelasest president kritiseeris olümpiakomiteed: nad on nagu prostituudid

Kremlev kritiseeris ROKi, sest juunis visati IBA olümpialiikumisest hääletuse järel välja. Seetõttu pole ime, et kahe organisatsiooni suhted ei ole head.

Venelane arvab, et IBA visati olümpialiikumisest välja seetõttu, et nad näitaksid alaliiduna liiga häid tulemusi. Samas ei maini ta midagi korruptsioonist ja altkäemaksudest, mis IBAt räsinud on.