Nigeeria jalgpallikoondise tingimused on väga halvad, mängijad peavad mitmekesi samas voodis magama

Onumonu sõnul peavad Nigeeria koondise mängijad vahetevahel üksteisega voodit jagama. «Olen näinud, millised ressursid on Inglismaal. Nigeerias pole meil paljudele asjadele juurdepääsu. Meie treeningmetoodid on halvad, magamisvõimalused pole kiita. Mõnikord peame magama mitmekesi samas voodis,» rääkis jalgpallur Inglismaa meediale.

Nigeerlanna rääkis, et enamikel naiskonna mängijatel puudub isegi jalanõudesponsor. «See pole piisavalt tasemel. Mis puutub taastumisprotsessi, siis meil on ka selles osas puudused. Meil pole isegi ligipääsu Nigeerias oma jõusaalile,» rääkis ta

Igapäevaselt Ameerikas Gotham FC leiba teeniv Onumonu loodab, et rahvusnaiskonna tingimused paranevad. «Palju on vaja ära teha. Siia tulek oli meie jaoks väga suur asi ja kohanemine võttis aega. Me teeme seda, mida teeme, sest meile meeldib oma riigi eest mängida,» lisas ta.