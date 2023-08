Poola välejalg saavutas EMil haruldase sprindiduubli: tunnen end suure kergejõustikutähena

«Tunnen end hetkel suure kergejõustikutähena, see tundub hämmastav,» sõnas Zakrzewski pärast võitu. «Teen ajalugu ja olen siinsetest sprinteritest üks nooremaid. See on fantastiline. Mul on kaks kuldmedalit 100 ja 200 meetri jooksus – eesmärk on täidetud,» rääkis sprinter.