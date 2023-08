Rovanperä uuest lepingust: asjad saavad selgeks juba lähiajal

22-aastase Rovanperä leping saab läbi Toyotaga selle hooaja lõpus. Varem on räägitud, et soomlase sooviks oma juurde tuua ka Hyundai. Soome väljaanne Ilta-Sanomat tegi Rovanperäga intervjuu, kus viimane rääkis, et läbirääkimised lähevad väga hästi.

Kas teil on üks või mitu meeskonda, kellega peate läbirääkimisi? «Need on enamasti Jouhki (mänedžer Timo Jouhki - toim.) teemad, kellega ja kui palju on räägitud. Aga loomulikult kuulame huviga kõigi pakkumisi,» sõnas Rovanperä.

22-aastane soomlane usub, et asjad saavad selgeks juba lähiajal. «Üldiselt on arutelud kõigiga Soome ralli järel elavnema hakanud. Vean kihla, et see ei lähe pikale, vähemalt ma ise tean enda olukorda väga hästi,» ütles soomlane.

Meedias on spekuleeritud, et maailmameister hakkab uue lepingu järgi saama mitme miljoni euro suurust aastapalka. Kas uue lepingu puhul on olulisem raha või auto ja meeskonna sooritusvõime, vastas Rovanperä, et peamine on meeskond ja auto sooritus. «Kõigepealt vaatame neid asju, sest see mõjutab kõike. Pärast seda rahaasjad. Lõppude lõpuks on see meie jaoks lihtsalt töö,» rääkis Toyota piloot.