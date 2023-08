Kiel MM viimane päev tuleb pingeline, võitlus meistritiilile käib viimase vileni

B grupis on eestlastest parim hetke seisuga kapten Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II. Nemad on kolmandal kohal. Pika avameresõidu lõpetasid nad teisena. Samas grupis viiendal kohal peatub Olympicu meeskond, kes selle võistlusgrupi harrastajate arvestuses on kindlal esikohal, olles võtnud kõik kaheksa sõiduvõitu.

C grupis on juba mitmendat päeva liidripositsioonil kapten Juss Ojala meeskond jahil Matilda 4. Kas õnnestub 2021 aastal Tallinnas maailmameistrivõistlustel saavutatud võitu korrata? Hetkel on kõik veel võimalik, sest nendest kahe punktiga maas olev Rootsi meeskond jahil Team Pro4U on tugevalt kannul. Kolmandal kohal on Pärnu meeskond Sugar 3 kapten Ott Kikkase juhtimisel, eile alanud avamereetapist tulid just nemad kuldfleedis võitjaks. Kümnendal kohal on Harles Liiv jahil Shadow.