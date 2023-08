Euroopa kuues välejalg Miia Ott harjutab nüüd Eesti rekordinaise käe all

Ott võistles Iisraelis valdavalt paar-kolm aastat vanemate sportlaste vastu, ent see teda rivist välja ei löönud. Vastupidi. «See pani mind just rohkem pingutama. Teha endast vanemate seas niisugune tulemus on suur asi. Tõestasin endale, et olen Euroopas tasemel,» ütles Ott pärqast kodumaale jõudmist lennujaamas, kui oli õnnitlused ja lilled vastu võtnud.