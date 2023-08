Kestvusratsutamise MM toob parimad noorhobused üle maailma Eesti metsade vahele

Maailmameistrivõistluste korraldaja ja Padise Ratsakeskuse omanik Jelena Sbitneva on koostöös Eesti Ratsaspordi Liiduga proovinud tiitlivõistluseid Eestisse tuua juba 7 aastat ning peale arvukaid korraldatud kõrgetasemelisi võistluseid, pikka eeltööd ning osalemist suure konkurentsiga rahvusvahelistel pakkumustel võideti Rahvusvahelise Ratsaspordiföderatsiooni (FEI) usaldus. Jelena Sbitneva, olles ise ratsaspordi taustaga ning tuline kestvusratsutamise fänn on rahvusvahelisi võistlusi korraldanud juba 17 aastat. “Võimatuid asju ei ole olemas. Mõned unistused nõuavad lihtsalt suuremaid pingutusi ning head tiimi,” selgitab Jelena seda, kuidas Eesti MM-i korraldusõiguse endale sai.

Tiitlivõistlustele jõudu katsuma on tulnud võistlejaid 14st riigist 45l hobusel. Esindatud on: Argentiina, Bahrein, Saksamaa, Eesti, Hispaania, Ungari, Iraak, Kuveit, Leedu, Norra, Slovakkia, Süüria, Ukraina ning Araabia Ühendemiraadid. Eestit esindab noorhobuste maailmameistrivõistlustel 3 võistluspaari, kelleks on Jasmiin Viinamägi ja Pendragon, Katriin Kalle ja & Laava ja Eliise Laur & Namir.