NÄDALA VASTAJA ⟩ Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela: olen liiga enesekriitline

Väga hästi läheb! Olen väga õnnelik, et tulemus 1.88 mulle EMilt hõbemedali andis, eriti pärast ebaõnnestunud eestikaid, väike ebakindlus oli kindlasti sees.

Mis on järgmised eesmärgid?

Nädala pärast sõidame Budapesti MMile. Medalilootuseid mul seal pole, aga üritan anda endast maksimumi. See on ikkagi mu esimene täiskasvanute tiitlivõistlus ja olen õnnelik, et sinna üldse pääsesin. Teeme enne sõitu Käärikul veel väikse laagri ja siis asumegi teele. Oleks muidugi super, kui teeksin seal veel parema tulemuse.