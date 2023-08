M-Spordi tiimipealik kinnitas, et Tänak temaga Soomes pärast katkestamist ei rääkinud

Pärast Soome rallit kirjutas Prantsusmaa väljaanne AutoHebdo ekslikult, et Ott Tänak lahkus hoolduspargist möödunud reedel nii kiirelt, et isegi ei suhelnud M-Spordi liikmetega. Nüüd selgus, et üks prantslaste väide vastas siiski tõele.