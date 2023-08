Maailmarekordinaine peab MMi vahele jätma

«Pärast arstide ja treeneritega rääkimist sain aru, et pean ravima terveks väikse põlveprobleemi, et olal täiesti terve järgmisel aastal toimuvaks Pariisi olümpiaks,» kirjutas McLaughlin-Levrone sotsiaalmeedias.

24-aastane sportlane on naiste 400 m tõkkejooksu vaieldamatu valitseja. Mullusel Eugene’i MMil jooksis ta ajaga 50,68 maailmarekordi. Kusjuures see oli juba kolmas kord, kui McLaughlin-Levrone tippmarki edasi on nihutanud.