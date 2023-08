AMETLIK ⟩ Bayern ostis enam kui 100 miljoni euro eest Inglismaa koondise kapteni

Valitsev Saksamaa meister maksis Kane’i mängijaõiguste eest Tottenhamile enam kui 110 miljonit eurot ning ründaja võib oma debüüdi Bayerni eest teha juba tänases Saksamaa superkarika mängus Leipzigi RB vastu.

30-aastase Kane’i sõnul oli aeg Tottenhamist lahkumiseks õige. «Ma olen väga õnnelik, et sain liituda Bayerniga. See on üks maailma suuremaid klubisid ja ma olen alati soovinud võistelda ja ennast kõrgeimal tasemel tõestada,» kirjutas Kane ühismeedias.

Kane pole senise klubikarjääri jooksul võitnud ühtegi trofeed, kuid Bayernis see ilmselt muutub. Tegu on 33-kordse Saksamaa meistriga ning kohalik liiga on võidetud viimasel 11 järjestikusel hooajal.