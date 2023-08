Jürgen Klopp pidi oma sõnu sööma

Kuigi mõlemad klubid on ülemineku osas kokkuleppele jõudnud, pole mängija siirdumine Liverpooli sugugi kindel. Üleminekuturule spetsialiseerinud ajakirjanik Fabrizio Romano teatas, et hoolimata Liverpooli pakkumisest soovib Caicedo liituda hoopis Londoni Chelseaga.

Küll aga on kindel, et Liverpooli peatreener Jürgen Klopp on sunnitud oma sõnu sööma. Nimelt teatas ta 2016. aastal, et kui ühel hetkel saabub päev, mil jalgpallurid maksavad 100 miljonit ja enam, siis ta ei kavatse enam treeneritööd teha.

56-aastane sakslane tunnistas, et vahepeal on maailm muutunud. «Ilmselgelt see ei meeldi mulle. Kas ma eksisin? Jah, kindlasti. Paraku on asjad nii,» lausus Klopp.