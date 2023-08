Eesti korvpallikoondis mängib OM-valikturniiril kõigi aegade noorimas koosseisus

Eesti koondise vanim mängumees on 1996. aasta lõpus sündinud Mihkel Kirves. Samuti 26-aastane on Kregor Hermet. Kõik ülejäänud on 24-aastased või nooremad. Tõsi, samas pole meeskonnas verinoori mängumehi, noorim on sügisel 21-aastaseks saav Hugo Toom.