Kestvusratsutamise Noorhobuste MM Padisel avati piduliku avatseramoonia ja puude istutamisega

Maailmameistrivõistlused said Padisel avalöögi reedel ametliku pressikonverentsiga, millest võtsid osa vōistluse direktor Jelena Sbitneva koos ametnike paneeliga. Pressikonverentsil sai kuulda palju kiidusõnu Padise Ratsaseskuse kompleksi ja Eesti kestvusratsutamise radade kohta ning Põhja-Euroopas ainulaadne ratsaspordikompleks on hinnatud rahvusvaheliste ametnike poolt maailmatasemel kestvusratsutamise keskuseks. Väliskohtunik Francois Kerboul tõi välja lisaks suurepärastele tingimustele ka keskkonnasäästlikkuse esile tõstmise. Nimelt pannakse Padisel palju rõhku jätkusuutliku suurvõistluse korraldamisele ja seega toimus reedesel avapäeval ka ühine ilukirsside istutamine, mille idee on anda midagi ka loodusele tagasi.