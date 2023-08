Soome raskekaallane süüdistas Joshuat pettuses: see on täiesti naeruväärne

Matši eel on õhku tõusnud aga väiksemat sorti skandaal. Nimelt süüdistas Helenius Joshua leeri petmises.

Asi puudutab poksikindaid, mida Joshua matši ajal kanda tahab. «Tema kinnastel puudub igasugune polsterdus. Need on täiesti tühjad. Pidime mässama, et ka mina samasugused kindad saaks,» ütles Helenius Ylele.