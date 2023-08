Kukkumine ja tehnilised probleemid jätsid Lõivu kõrgest mängust kaugele

Sarnaselt lühirajasõidule kaitses prantslanna Pauline Ferrand Prevot tiitlit ka olümpiakrossis, võidutsedes ajaga 1:24.14. See on tema viiendaks MM-tiitliks sellel distsipliinil. Varem on ta esikoha teeninud aastatel 2015, 2019, 2020 ja 2022.