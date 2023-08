Joshualt lüüa saanud Soome poksitäht teenis ootamatu võistluskeelu

Samas tõdes Soome profipoksiliit, et alati on võimalik teha erandeid. Siinkohal hakatakse jälgima täpselt, millise nokaudiga on sportlane matši kaotanud. Kui näiteks pole mõlemad nokaudid seotud löökidega pähe, siis on võimalus ka varem võistluskeeldu lõpetada, ent Heleniuse puhul mitte. Nii Joshua kui ka Wilderi vastu langes soomlane põrandale pärast lööki pähe.