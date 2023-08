Maailmameister kirjeldas, kuivõrd keeruline on Verstappeni meeskonnakaaslane olla

Red Bull ja Verstappen on tänavust F1 hooaega täielikult valitsenud. Sel hooajal sõidetud 12 MM-etapist on hollandlane võitnud 10 ning neist kaheksa tulnud järjepanu.

«On väga keeruline ühel võidusõitjal mõista, et minu meeskonnakaaslane teeb asju, milleks ma kunagi võimeline pole. Minul oli sarnane olukord Lewisega koos sõites. Õnneks ei kestnud see väga kaua, aga siiski oli hetki, kus vaatasin andmeid ja tekkis tunne, et need pole lihtsalt reaalsed,» lausus Rosberg.

«Tekkis tihtipeale tunne, et neid ringiaegu pole inimene võimeline välja sõitma. Just selliseid asju kogeb Sergio, kui vaatab, mida teeb Max Verstappen. See on väga keeruline ühele võidusõitjale. Veelgi keerulisem on seda aktsepteerida.»