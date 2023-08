Meedia: Madridi Real leidis vigastatud tähtmängijale asendaja

Pärast Courtoisi vigastust eeldati, et Real palkab endale endise Manchester Unitedi esikinda David de Gea, kellest sai suvel vabaagent. Siiski suunati pilgud hoopis Londoni Chelsea ja Kepa Arrizabalaga suunas. BBC teatel on kokkulepe juba sündinud.

Kepa pidanuks Chelseas võitlema koha eest hispaanlasest kaasmaalase Robert Sancheziga, kes saabus äsja Brightoni meeskonnast. Nüüd jääb see võitlus ilmselt olemata.

Real plaanib Kepa endale aastaks laenule võtta ning on valmis tasuma kogu väravavahi palga. Chelsea saaks nõnda kaht enda väravavahti kogu hooaja mängitada ning see on tulevikku silmas pidades oluline.