Kreeka MM-etapil osaleb kolm Eesti rallisõitjat

Toyota tiimi eest on väljas valitsev maailmameister Kalle Rovanperä, Soome ralli võitnud Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja puhkusepausilt tagasi tulnud Sebastien Ogier, kes võistles MM-sarjas viimati samuti Keenias. Hyundai põhisõitjatena on kohal Thierry Neuville ning Esapekka Lappi, kolmandat Rally1 masinat ohjab Dani Sordo.