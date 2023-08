Ukraina tipptennisist: paljud Venemaa sportlased toetavad sõda

Jastremska sõnul on agressorriigi tennisistid silmakirjalikud, kui näitavad avalikkuse ees Ukraina sõja suhtes neutraalsust, kuid eraelus ollakse täiesti vastandlikud ning paljud avaldavad Venemaa agressioonile isegi toetust.

Ukraina tennisist tõi näite Šveitsis Lausanne´i WTA turniiril toimunud juhtumist. «Enne matši venelanna Mirra Andrejeva vastu käisin Instagramis mõnda fotot vaatamas ja nägin, et Mirrale meeldivad sõjateemalised postitused,» rääkis ta. «See polnud üllatus, sest enamik Venemaa tennisistidest teeb sama. Nad näitavad avalikult oma neutraalsust, kuid tegelikult on kõik vastupidi.»

Jastremska rääkis, et ta käis WTA-s teema üle arutlemas, kuid tema jutule pole siiani tõsiseltvõetavalt reageeritud. «Nemad ütlesid, et nad ei saa midagi teha,» avaldas ta.

«Olin WTA otsusest üllatunud, kuid teisest küljest pole see esimene kord, kui Ukraina mängijate vastu ei näidata austust. Oleme korduvalt neile vihjanud, kuidas Venemaa tennisistide sotsiaalmeedias käituvad. Soovime, et sellele järgneksid karistused, aga midagi ei muutu. Paljudel spordialadel ei lasta agressorriikide sportlasi võistlema. Meie eesmärk on survestada WTA-d sarnase otsuse tegemiseks,» märkis ukrainlanna.