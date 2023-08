Kas Eesti on leidnud sobivaima mänguskeemi?

Eesti koondises on esiteks toimunud põlvkondade vahetus (2015. aastal Riia EMil mänginud mehi praegusel OM-valikturniiril koosseisus polegi) ning teiseks on sel suvel palju puudujaid. Ent asjaolu, et praegu Tondirabas mängivast koosseisust on kahe kohtumisega saanud väljakule kõik tosin mängumeest ning enne viimast vooru püsime edasipääsukonkurentsis, et Eesti korvpalli seis on täitsa hea! Mängime ju kolme liidri Maik-Kalev Kotsari, Siim-Sander Vene ja Kerr Kriisata.